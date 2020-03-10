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Решение о федеральном финансировании реновации в Норильске ожидается к середине года

По словам первого вице-губернатора - председателя краевого правительства Юрия Лапшина, запуск программы ожидается с 2021 года

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Красноярского края ожидают решения о федеральном софинансировании программы реновации жилья в Норильске к середине года. Об этом ТАСС сообщил первый вице-губернатор - председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

"По оптимистичным прогнозам, решение будет принято к середине года, чтобы попасть в бюджетные корректировки 2021 года", - сказал Лапшин, добавив, что запуск программы ожидается с 2021 года. Лапшин отметил, что компания "Норникель" заявила о готовности софинансировать программу реновации и начать разработку проектно-сметной документации уже в этом году.

Ранее статс-секретарь - вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков сообщал ТАСС, что компания готова взять на себя 50% расходов на программу реновации, которая, по предварительным расчетам, оценивалась в 85 млрд рублей. Предполагается, что еще 10% расходов возьмут на себя краевой и муниципальный бюджеты, еще 40% - федеральный центр.

В свою очередь вице-премьер краевого правительства Анатолий Цыкалов отмечал в декабре прошлого года, что планируется снести более 300 тыс. и построить порядка 500 тыс. кв. м жилья. Разница между площадью сносимого и возводимого жилья была связана с изменившимися социальными нормами.

Норильск - один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тыс. человек, в городе проживают 170 тыс. человек. В эту пятерку также входят Мурманск, Хаммерферст в Норвегии, Анкоридж на Аляске и Рованиеми в Финляндии.

Массовая застройка Норильска велась в периоды 1940-1950-х и 1960-1990 годов. Новые строительные проекты в условиях Крайнего Севера в городе практически не реализуют. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.

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