Власти Подмосковья перестали согласовывать апартаменты без социальной инфраструктуры

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Московской области прекратили согласование строительства апартаментов без социальной инфраструктуры. При рассмотрении связанных с апартаментами строительных концепций будет учитываться доступность необходимых для комфортного проживания объектов, сообщила во вторник ТАСС министр жилищной политики области Инна Федотова.

"При рассмотрении любых концепций, связанных с апартаментами в Московской области, правительство региона исходит из того, что объекты, необходимые для комфортного проживания, должны быть доступны. Любые большие территории, связанные со строительством этого сегмента, должны предусматривать наличие социальной инфраструктуры точно так же, как и для остальных микрорайонов", - сказала министр.

Она отметила, что в прошлом году в Московской области были сданы только два апартаментных комплекса, которые располагаются в Одинцовском и Ленинском округах. В настоящее время в регионе строится апарт-комплекс "Спутник" в Одинцове площадью 94,5 тыс. кв. м.

"При согласовании следующих проектов, связанных со строительством апартаментов, мы обязательно будем учитывать возведение объектов социальной инфраструктуры", - добавила Федотова.