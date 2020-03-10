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Ипотечные кредиты под 2,7% годовых начали оформлять для сельчан в Калининградской области

Первый кредит на сумму около 2 млн рублей взял работник одного из предприятий региона. Средства он потратит на покупку двухкомнатной квартиры

КАЛИНИНГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Первый сельский ипотечный кредит по ставке 2,7% годовых оформили в Калининградской области в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Первый в регионе ипотечный кредит по программе "Комплексное развитие сельских территорий" был выдан в региональном филиале Россельхозбанка. Эта кредитная организация в настоящее время реализует льготную сельскую ипотеку", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сумма первого льготного кредита - около 2 млн рублей на приобретение двухкомнатной квартиры, его взял работник одного из предприятий региона.

"Мы надеемся, что новый механизм льготной ипотеки повысит привлекательность села как места, где можно комфортно жить и работать", - отметила министр сельского хозяйства области Наталья Шевцова, которую цитирует пресс-служба. Министр обратила внимание на активное развитие агропромышленного комплекса региона и подчеркнула важность повышения качества жизни на селе.

Механизм сельской ипотеки внедрен в РФ в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" с 2020 года, уточнили в пресс-службе регионального правительства. Ипотека предоставляется гражданам РФ в возрасте от 21 года до 65 лет (при условии возврата кредита до исполнения заемщику 65 лет) по льготной ставке 2,7% годовых. Максимальная сумма кредита - 3 млн рублей, срок кредитования - не более 25 лет.

На средства сельской ипотеки можно построить, приобрести жилье, в том числе на этапе строительства, завершить ранее начатое строительство жилого дома в сельской местности, а также погасить кредиты на эти цели, выданные не ранее 1 января 2020 года.

Теги
РоссияКалининградская область
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