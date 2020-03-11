Объем просроченной ипотеки на строящееся жилье в России в январе вырос на 5%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Объем просроченной ипотечной задолженности на покупку строящегося жилья в России в январе этого года вырос на 5%, что в 4,6 раза превысило среднемесячные темпы в 2019 году, говорится в исследовании коллекторского агентства "Долговой консультант".

Общий объем просроченной ипотечной задолженности на первичном рынке по итогам января превысил 6,1 млрд рублей.

За 2019 год объем проблемных ипотечных кредитов под залог договоров долевого участия (ДДУ) увеличился на 13% - до 5,8 млрд рублей.

"Традиционно заемщики, взявшие кредит на приобретение недвижимости, очень редко допускают просрочку в первый год срока кредита, а если и сталкиваются с ухудшением финансовой ситуации, то позднее. За этот период дом успевает построиться и залог по кредиту переходит в категорию вторичного рынка недвижимости. То есть при нормальных сроках строительства недостаточно времени, чтобы испортить статистику по ипотеке именно на первичном рынке жилья", - пояснил гендиректор агентства Денис Аксенов.