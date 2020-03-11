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Минстрой сохранил планы по меморандуму о сотрудничестве в стройотрасли с Китаем

При этом решение о сроках подписания документа пока не принято

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом не повлияла на планы Минстроя России подписать меморандум о сотрудничестве с Китайской Народной Республикой (КНР) в строительной сфере, однако решение о сроках подписания документа еще не принято, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

В конце октября 2019 года сообщалось, что Минстрой РФ планировал подписать меморандум о сотрудничестве с Китаем к началу лета 2020 года. Одним из пунктов сотрудничества может стать обмен опытом по индивидуальному строительству индустриальным способом.

"Предполагалось подписать меморандум о сотрудничестве очно во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2020 года, однако из-за переноса дат его проведения решение о сроке подписания документа еще не принято", - сказали в пресс-службе, уточнив, что Минстрой не отказался от планов подписать меморандум.

Там добавили, что в настоящее время переговоры о сотрудничестве с профильным ведомством КНР ведутся в рабочем порядке. В частности, "был согласован протокол в рамках создаваемой рабочей группы между Минстроями двух стран, в котором отображены проекты и госполитика по части обмена опытом в сфере ИЖС, а также инвестиционное сотрудничество по проектам, предлагаемым российской стороной".

В начале февраля замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщал журналистам, что риск распространения коронавируса не окажет глобального влияния на строительную отрасль России и не уменьшит долю китайских подрядчиков на российском строительном рынке.

В этом году ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня. Однако 5 марта стало известно, что оргкомитет форума принял решение не проводить его в 2020 году в связи с распространением коронавируса нового типа.

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