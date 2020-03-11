ЦИАН зафиксировал резкий рост числа запросов на покупку квартир в день обвала курса рубля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Количество поисковых запросов на покупку квартир в новостройках Московского региона в день обвала курса рубля, 9 марта, увеличилось относительно 8 марта на 35%, а на покупку квартир на вторичном рынке - на 44%, свидетельствуют результаты исследования ЦИАН, подготовленного по запросу ТАСС.
Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильного обвала цен на нефть после провала переговоров ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.
Аналитики портала отмечают, что до снижения курса рубля, 8 марта, который также был выходным днем, по сравнению с 7 марта число посещений портала ЦИАН для поиска жилья в Московском регионе на вторичном рынке упало на 9%, а на первичном рынке оставалось примерно на том же уровне (+3%). Абсолютные значения количества запросов ЦИАН не раскрывает, при этом отмечая, что является одной из самых популярных баз данных о недвижимости в Москве и Подмосковье.
"Обвал цен на нефть привел к очередному падению курса рубля, что снова вызвало резкий рост числа посещения сайта. Таким образом, несмотря на стагнирующие доходы населения, курсовые колебания по-прежнему стимулируют россиян вкладывать свои сбережения в самую стабильную валюту, которая показывает стабильный рост, - квадратные метры", - прокомментировал исследование ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
Аналогичные ситуации в прошлом
Увеличение количества запросов, хоть и не такое резкое, аналитики ЦИАН наблюдали также в апреле 2018 года, когда на курс рубля оказало влияние включение "Русала" в санкционный список США. 11 апреля в тот год рубль потерял за день 6,5% (до 62,4 руб. за доллар). За сутки до этого количество уникальных посетителей, занимающихся поиском квартир, увеличилось на портале ЦИАН на вторичном рынке на 19%, на первичном рынке - на 5%.
"Как известно, официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом Банка России, вступают в силу на следующий календарный день. Поэтому реакция рынка четко прослеживается именно за день до падения курса рубля", - пояснил Попов.
Желание вложить деньги в надежный актив на фоне удешевления рубля подтверждается и числом заключенных сделок. "Количество зарегистрированных договоров долевого участия в апреле 2018 года также увеличилось после вступления санкций. Однако речь не идет о взрывном росте спроса, хотя основная часть сделок действительно прошла в первой половине месяца", - отметил руководитель аналитического центра ЦИАН.
Поведение продавцов
Согласно исследованию ЦИАН, продавцы недвижимости еще не учли изменения курса рубля. По подсчетам аналитиков, на вторичном рынке недвижимости Москвы в бюджете до 30 млн рублей две недели назад (23 февраля) велись продажи порядка 42 тыс. квартир со средней ценой 12,6 млн рублей. 10 марта объем предложения увеличился до 49 тыс., средняя стоимость предложения составила 11,7 млн рублей.
Таким образом, выбор стал больше, стоимость - меньше. Рост экспозиции эксперты ЦИАН связали в первую очередь с началом делового сезона, а не валютными скачками.
ЦИАН - один из крупнейших сервисов по поиску недвижимости. По данным LiveInternet, ежемесячная аудитория cian.ru составляет 15 млн уникальных пользователей.