ЦИАН зафиксировал резкий рост числа запросов на покупку квартир в день обвала курса рубля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Количество поисковых запросов на покупку квартир в новостройках Московского региона в день обвала курса рубля, 9 марта, увеличилось относительно 8 марта на 35%, а на покупку квартир на вторичном рынке - на 44%, свидетельствуют результаты исследования ЦИАН, подготовленного по запросу ТАСС.

Рубль резко подешевел к американской и европейской валютам 9 марта на фоне сильного обвала цен на нефть после провала переговоров ОПЕК+ в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex превысил отметку 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году.

Аналитики портала отмечают, что до снижения курса рубля, 8 марта, который также был выходным днем, по сравнению с 7 марта число посещений портала ЦИАН для поиска жилья в Московском регионе на вторичном рынке упало на 9%, а на первичном рынке оставалось примерно на том же уровне (+3%). Абсолютные значения количества запросов ЦИАН не раскрывает, при этом отмечая, что является одной из самых популярных баз данных о недвижимости в Москве и Подмосковье.

"Обвал цен на нефть привел к очередному падению курса рубля, что снова вызвало резкий рост числа посещения сайта. Таким образом, несмотря на стагнирующие доходы населения, курсовые колебания по-прежнему стимулируют россиян вкладывать свои сбережения в самую стабильную валюту, которая показывает стабильный рост, - квадратные метры", - прокомментировал исследование ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Аналогичные ситуации в прошлом

Увеличение количества запросов, хоть и не такое резкое, аналитики ЦИАН наблюдали также в апреле 2018 года, когда на курс рубля оказало влияние включение "Русала" в санкционный список США. 11 апреля в тот год рубль потерял за день 6,5% (до 62,4 руб. за доллар). За сутки до этого количество уникальных посетителей, занимающихся поиском квартир, увеличилось на портале ЦИАН на вторичном рынке на 19%, на первичном рынке - на 5%.