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Кабмин упростил сбор документов на списание части долга по ипотеке многодетным семьям

Нотариально заверять необходимо только документы, подтверждающие материнство и отцовство

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ упростило сбор документов на получение выплаты в размере 450 тыс. рублей для погашения части долга по ипотеке для многодетных семей. Нотариально заверять необходимо только документы, подтверждающие материнство и отцовство, а одобрение выплаты можно получить и по сделкам с предварительными договорами, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в среду на официальном интеренет-портале правовой информации.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Как разъяснили ТАСС в ДОМ.РФ, который выступает оператором программы, раньше многие кредиторы считали, что семья должна нотариально заверить все документы, необходимые для получения выплаты, включая паспорта и кредитные договоры. Постановление правительства уточнило требования к предоставляемым документам. В компании отметили, что нотариально удостоверять нужно только один документ, а именно тот, что подтверждает отцовство или материнство, например, свидетельство о рождении.

Кроме того, теперь многодетные семьи могут рассчитывать на одобрение выплаты в 450 тыс. рублей и по сделкам с предварительными договорами. По ним чаще всего продаются квартиры, находящиеся в ипотеке, рассказали в ДОМ.РФ. До этого такие договоры не подпадали под требования госпрограммы. "Сейчас если на дату обращения за выплатой уже заключен основной договор купли-продажи, и он зарегистрирован в Росреестре, то многодетная семья может получить выплату", - добавили в госкомпании.

Чтобы получить субсидию в размере 450 тыс. рублей по погашение ипотечного кредита, нужно обратиться в банк, который обслуживает ипотечный кредит. К заявлению нужно приложить документы, удостоверяющие гражданство и личность заявителя и его детей, а также подтверждающие материнство (отцовство), документы о предоставлении ипотеки и покупке земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или жилья.

По данным ДОМ.РФ, на данный момент одобрено почти 40 тыс. заявок на перечисление 450 тыс. рублей многодетным семьям в рамках госпрограммы. "Поддержку получили свыше 75% заявителей. Порядка 3 тыс. семей с помощью выплат полностью закрыли долг перед банком", - отметили в госкомпании.

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