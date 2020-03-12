Россияне получили более 67 тыс. сведений о недвижимости в онлайн-сервисе за полгода

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россияне получили более 67 тыс. сведений о недвижимости через онлайн-сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с сентября 2019 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

Ведомство запустило сервис мгновенной выдачи выписок из реестра недвижимости в сентябре 2019 года. "За полгода работы онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты по выдаче сведений из ЕГРН было представлено 67243 сведений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее популярной оказалось выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - более 36 тыс. Одной из самых запрашиваемых также стала выписка об объекте недвижимости - 14 тыс. сведений. Кроме того, предоставлено 12 тыс. выписок о кадастровом плане территорий и более 2 тыс. сведений о переходе права собственности.

Сервис работает в 51 из 85 регионов России, перешедших на Федеральную государственную информационную систему ведения (ФГИС) ЕГРН. До конца года на ФГИС ЕГРН планируется перевести остальные субъекты. После перевода сервис будет доступен для объектов недвижимости по всей стране.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть иметь учетную запись на портале госуслуг, характеристики об объекте недвижимости заполняются из ЕГРН. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру. Пользователи могут получить запрашиваемые сведения в течение трех минут. Выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении сделок с недвижимостью, например, при проверке объекта перед покупкой, уточнении собственников, анализе возможных ограничений и обременений.