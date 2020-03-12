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Три свода правил в области строительства изменены под стандарт развития территорий

Ранее в Минстрое России сообщали, что создание нормативной базы для применения стандарта комплексного развития территорий планируется завершить к середине 2021 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Изменения в три свода правил в области строительства для применения стандарта комплексного развития территорий вступили в силу в конце февраля 2020 года, сообщила ТАСС в четверг заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова в кулуарах конференции ИД "Коммерсантъ".

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Документ призван создать функционально разнообразные, компактные и безопасные города с комфортным жильем и высокой транспортной доступностью.

"Многие проектные решения стандарта основаны на успешной зарубежной практике. Большинство из них применимо в рамках действующего нормирования, однако ряд предложений нуждается в обосновании и имплементации в российскую нормативную базу. В декабре 2019 года утверждены актуализированные редакции семи сводов правил в области строительства, изменения в три из них вступили в силу в конце февраля", - сказала Ишханова.

По словам эксперта, изменения предполагают формат компактной застройки. В частности, речь идет об оптимизации площади участков детсадов и школ за счет более эффективной организации озеленения и функциональных зон, организации помещений с гибким функциональным назначением на первых этажах новостроек, применении терминов "квартал", "микрорайон" как самостоятельных понятий. Ишханова добавила, что стандарт помогает адаптировать градостроительные решения под различные целевые модели среды, в частности, он определяет условия формирования комфортной малоэтажной среды, что актуально для малых и исторических городов, которых в России более 80% (900 из 1117).

В конце 2019 года пресс-служба Минстроя России сообщала, что создание нормативной базы для применения стандарта комплексного развития территорий планируется завершить к середине 2021 года.

Стандарт разработан ДОМ.РФ и КБ "Стрелка" при поддержке Минстроя России. Документ, разработка которого велась на протяжении почти трех лет - с сентября 2016 года по май 2019 года, одобрен проектным комитетом по нацпроекту "Жилье и городская среда" весной этого года. Научная и экспертная база стандарта объединяет более 200 экспертов из десяти стран, специализирующихся в более чем 15 областях знаний. К разработке методического руководства были привлечены более 20 ведущих российских и международных научных институтов.

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