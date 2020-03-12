Нижегородский Фонд капремонта планирует увеличить на 30% количество выполненных работ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Нижегородской области планирует в 2020 году увеличить общее количество выполненных работ на 30% по отношению к 2019 году, а также повысить собираемость взносов и продолжить активную работу с дебиторской задолженностью. Об этом журналистам сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В прошлом году Фондом капитального ремонта было выполнено на 45% больше работ, чем в 2018. Если в позапрошлом году количество выполненных работ составило 2398, то в 2019 их количество увеличилось до 3486", - пояснил Никитин.

Глава региона уточнил, что на начало 2018 года Фонд капремонта оказался в глубоком кризисе, а статус выполнения краткосрочных программ на начало 2018 года был на уровне 20%.

"Мы приняли целый ряд решений, в том числе и кадровых, которые показали положительный результат. На конец 2019 года выполнение краткосрочных программ составило уже 90%", - добавил Никитин.

В пресс-службе главы региона ТАСС добавили, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил областному правительству усилить работу по выявлению недобросовестных поставщиков. Также Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе, оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, повысить качество проводимых работ.