Мишустин поручил проработать вопрос модернизации ЖКХ в малых городах

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в пятницу Минфину и Минстрою до начала июля проработать вопрос распространения программы модернизации коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до 100 тыс. человек.

"Поручаю Минстрою и Минфину до 1 июля 2020 года проработать вопрос о том, чтобы с 2021 года распространить программу модернизации коммунальной инфраструктуры на другие города с населением до 100 тыс. человек. Конечно, наладить систему мониторинга состояния инфраструктуры ЖКХ со степенью износа более 60%", - сказал Мишустин на совещании по развитию малых городов в Ярославской области.

Премьер также поручил Минстрою подготовить проекты решений о финансировании работ в пяти пилотных регионах. Он отметил, что средства должны быть вложены с максимальной эффективностью.

"Основная причина аварий наших коммунальных систем - это их крайний износ, и все это знают. Но, к сожалению, последнее время таких ЧП становится все больше и больше, и решение, конечно, только одно - это обновить и модернизировать объекты ЖКХ. Это и есть основа развития российских городов на долгие годы", - отметил Мишустин.

По его словам, правильная модернизация этой устаревшей инфраструктуры даст возможность также иметь другой экономический эффект, в том числе развитие строительства.

О инициативе Минстроя

Ранее на совещании глава Минстроя Владимир Якушев заявил, что ведомство выступает с инициативой запуска пилотных проектов для отработки реализации передовых решений в области создания коммунальной инфраструктуры в российских регионах.

"Что очень важно: если мы даем федеральный грант, то у нас повышается ликвидность имущественного комплекса в жилищно-коммунальном хозяйстве, что, соответственно, делает возможным привлекать туда частного инвестора. Также мы создаем условия для реализации национальных проектов", - сказал Якушев.

Уровень софинансирования проектов регионами предлагается реализовать в объеме не более 2-4%, что соответствует требованиям, которые применяются сегодня при реализации национальных проектов, срок реализации не должен превышать трех лет, срок окупаемости - не более пяти лет, добавил он. "Мы говорим о конкретных муниципалитетах: это Оренбургская область, Орск; Ярославская область, Переславль-Залесский; Марий Эл, Космодемьянск; Алтайский край, Новоалтайск; Кемеровская область, городской округ Белово", - уточнил министр.