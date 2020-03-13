Объем индивидуального жилищного строительства в Северной Осетии увеличился на 40%

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Прирост объема индивидуального жилищного строительства за 2019 год в Северной Осетии составил 40% относительно показателей 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам рабочей встречи генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко с главой республики Вячеславом Битаровым .

"За 2019 год в Северной Осетии на 40% увеличился объем индивидуального жилищного строительства по сравнению с 2018 годом - всего построено 63 тыс. кв. м жилья. Прирост за январь 2020 года по сравнению с январем прошлого года составил 55%", - говорится в сообщении.

Мутко уточнил, что в регионе за последние пять лет стабильно увеличивается ввод многоквартирных домов.

В рамках встречи состоялось подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между ДОМ.РФ, Банком ДОМ.РФ, Фондом ДОМ.РФ и правительством республики. Оно будет способствовать реализации программ в сфере жилищного строительства и создания комфортной городской среды в регионе.

"Соглашение нацелено на то, чтобы мы могли более активно сотрудничать с республикой по всему спектру работы ДОМ.РФ. Мы хотим содействовать в вопросах доступности жилья, вовлечения в оборот неэффективно используемых земель, в решении задач, связанных с развитием проектного финансирования. Мы договорились, что в рамках соглашения будем работать над программами льготного ипотечного кредитования для отдельных категорий граждан, например, работников социальной сферы, по которым правительство республики примет решение о субсидировании ипотеки", - отметил Виталий Мутко по итогам встречи.

Также на совещании обсудили создание пилотного проекта социальной аренды, например, для работников бюджетной сферы, которые могли бы по субсидированной арендной ставке получить комфортное жилье.