{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росреестр обновил публичную кадастровую карту

Теперь сервис дает возможность получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территориях и других

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата и Росреестр запустили обновленный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта", который предоставляет общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

"Общедоступный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта" сменил веб-адрес и представил новый интерфейс. Теперь сервис располагается на pkk.rosreestr.ru, а новые пользователи могут перейти в режим обучения для ознакомления с возможностями сервиса", - сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

Кроме этого, теперь сервис дает возможность получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия, территориях опережающего социально-экономического развития, игорных зонах, особо охраняемых природных территориях.

Различные инструменты, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы позволяют в интерактивном режиме работать с пространственными данными, измерять расстояния между объектами, определять координаты точки на местности.

Основной функционал сервиса остался прежним - с помощью интерактивной кадастровой карты России можно получать общедоступные сведения ЕГРН, среди которых кадастровый номер, кадастровая стоимость объектов недвижимости, сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади объектов недвижимости.

По данным пресс-службы, сервис содержит сведения более чем о 60 млн земельных участков, а также около 44 млн зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. В 2019 году публичной кадастровой картой воспользовалось около 8 млн человек. Ежедневно сервисом пользуется около 150 тыс. человек.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Объем индивидуального жилищного строительства в Северной Осетии увеличился на 40%
Гендиректор ДОМ.РФ Виталия Мутко отметил, что в регионе за последние пять лет стабильно увеличивается ввод многоквартирных домов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС