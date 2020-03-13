Росреестр обновил публичную кадастровую карту

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата и Росреестр запустили обновленный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта", который предоставляет общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

"Общедоступный онлайн-сервис "Публичная кадастровая карта" сменил веб-адрес и представил новый интерфейс. Теперь сервис располагается на pkk.rosreestr.ru, а новые пользователи могут перейти в режим обучения для ознакомления с возможностями сервиса", - сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты.

Кроме этого, теперь сервис дает возможность получить общедоступные сведения о территориях объектов культурного наследия, территориях опережающего социально-экономического развития, игорных зонах, особо охраняемых природных территориях.

Различные инструменты, настраиваемые слои и ссылки на взаимосвязанные ресурсы позволяют в интерактивном режиме работать с пространственными данными, измерять расстояния между объектами, определять координаты точки на местности.

Основной функционал сервиса остался прежним - с помощью интерактивной кадастровой карты России можно получать общедоступные сведения ЕГРН, среди которых кадастровый номер, кадастровая стоимость объектов недвижимости, сведения о форме собственности, виде разрешенного использования, назначении, площади объектов недвижимости.

По данным пресс-службы, сервис содержит сведения более чем о 60 млн земельных участков, а также около 44 млн зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. В 2019 году публичной кадастровой картой воспользовалось около 8 млн человек. Ежедневно сервисом пользуется около 150 тыс. человек.