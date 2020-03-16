В Якутске построят жилой квартал на 6589 квартир

ЯКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Власти Якутии построят в административном центре республики Якутске новый жилой квартал из 66 многоквартирных домов. В проект включено возведение объектов социальной инфраструктуры - школ, детсадов, спорткомплексов, медучреждений. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр строительства региона Павел Аргунов.

"В южной части города Якутска специализированным застройщиком "Республиканское ипотечное агентство" инициирован масштабный инвестиционный проект комплексной застройки нового крупного квартала, расположенного на седьмом километре Покровского шоссе (территория бывшей воинской части). Площадь квартала составляет 68,5 га, в перспективе это самая крупная строительная площадка республики. Проект квартала "Воинская часть" предполагает строительство 345 тыс. кв. м жилья (66 многоквартирных домов, 6589 квартир), семи объектов социальной инфраструктуры (образовательные учреждения, детсады, физкультурно-оздоровительные комплексы, медицинские учреждения)", - сообщил Аргунов.

Стоимость проекта оценивается в 34,6 млрд рублей, в том числе жилья - 28,7 млрд рублей. По словам министра, застройка будет поэтапной - в семь очередей с 2020 по 2028 год. "Планируется, что строительство жилья будет осуществлено застройщиком с привлечением проектного финансирования, а объекты социальной инфраструктуры - [за счет] бюджетных инвестиций в рамках государственных мер по стимулированию жилищного строительства", - добавил Аргунов.

Акционерное общество специализированный застройщик "Республиканское ипотечное агентство" создано распоряжением правительства Якутии в сентябре 2003 года, является Региональным оператором по развитию системы долгосрочного ипотечного кредитования федерального ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АО "ДОМ.РФ"). Агентством уже построено и введено в эксплуатацию 16 многоквартирных новостроек.

По данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья по Якутии по сравнению с прошлым годом увеличилась до 8% и составляет более 80 тыс. рублей. Стоимость жилья на первичном рынке в Якутске колеблется от 71 тыс. рублей до 100 тыс. за квадратный метр.

Дальневосточная ипотека предоставляется во всех регионах Дальнего Востока с 9 декабря 2019 года. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить ипотечный заем до 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для привлечения молодежи на Дальний Восток, где сложная ситуация с кадрами. Власти Якутии ранее сообщали, что намерены построить более 60 многоквартирных домов в Якутске в том числе для семей, планирующих получить льготную ипотеку под 2%. В январе полпред президента в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев сказал, что ожидает роста объемов строительства на Дальнем Востоке, благодаря, в частности, программе льготной ипотеки.