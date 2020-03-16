Эксперты: коронавирус не повлиял на рынок китайских подрядчиков в строительстве РФ

В начале февраля в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК) ТАСС сообщали, что доля китайских подрядчиков на строительном рынке России не превышает 5%. Там отмечали, что в первую очередь речь идет об инфраструктурном и промышленном строительстве. Среди них крупные проекты строительства железных дорог, метро, мостов, автомобильных дорог, различных производственных и перерабатывающих комплексов и заводов.

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом не повлияла на рынок китайских подрядчиков в строительстве на территории РФ. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

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"Не думаю, что доля китайских подрядчиков уменьшится в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Если только у них не подтвердится вирус", - сказал ТАСС руководитель комитета по строительству "Опоры России" Дмитрий Котровский, уточнив, что имеет в виду компании, работающие на территории РФ "до переломной точки с развитием и угрозой COVID-19".

Не видит предпосылок для изменения ситуации и председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. "По двум причинам: у нас ситуация с вирусом находится под контролем, а в Китае даже начали некоторые города освобождать от "блокады", то есть борьба с эпидемией там идет успешно", - сказала она.

В пресс-службе федерального девелопера "Кортрос" ТАСС в свою очередь рассказали, что сотрудничество, в рамках которого компания планирует реализовать первый проект с привлечением китайского генподрядчика, с китайской государственной строительной компанией Complant в Екатеринбурге развивается. "У нас соглашение о стратегическом партнерстве, мы продолжаем сотрудничество", - пояснили в пресс-службе.

По словам генерального директора VSN Invest Дениса Волковича, уменьшение доли китайских подрядчиков может произойти на Дальнем Востоке и в Сибири, поскольку именно там в основном ведется строительство с их участием. "Остальные регионы России будут затронуты в меньшей степени", - отметил он.

Дефицита не будет

По словам Волковича, в массовом жилищном строительстве РФ доля импорта строительных материалов находится в пределах 10%. "Китай являлся монополистом только в поставках определенного типа техники - около 70% погрузчиков. Маловероятно, что это может оказать значительное влияние", - сказал он.

Заместитель директора по продажам девелоперский группы компаний "Гранель" Сергей Нюхалов сообщил ТАСС, что девелоперы давно придерживаются политики импортозамещения, чтобы избежать высокую валютную составляющую, которая влияет на себестоимость.

"Доля строительных материалов производства КНР в случае именно нашей компании близка к нулевой. Конечно же, при строительстве используются комплектующие китайского производства - элементы автоматизации и диспетчеризации. Однако доля таких материалов не превышает 5%", - сказал эксперт.

По словам Нюхалова, на сегодняшний день российские и другие производители оборудования имеют на складах запас китайских комплектующих, которого хватит в среднем на четыре-шесть месяцев. "Мы надеемся, что в ближайшее время КНР добьется локализации и излечения от коронавируса и сможет приступить к возобновлению работ заводов и экспорта своей продукции", - сказал эксперт.