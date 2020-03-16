Карелия завершит расселение аварийного жилья на два года раньше запланированного срока

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта. /ТАСС/. Власти Карелии обратились в Фонд содействия реформированию ЖКХ с предложением заключить дополнительное соглашение и досрочно, в 2023 году, завершить программу расселения аварийного жилья, рассчитанную до 2025 года, сообщил в понедельник ТАСС министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

"У нас был срок - 2025 год, но мы предлагаем Фонду [содействия реформированию ЖКХ] заключить дополнительные соглашения, завершить программу до конца 2023 года и открыть нам финансирование по всем следующим этапам", - сказал он.

В 2019 году Карелия подписала соглашение с Фондом на 740 млн рублей федеральных средств для расселения более 9 тыс. человек, проживающих в 636 домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. На сегодняшний день большая их часть уже снесена. По плану программы, в республике планируется построить два новых дома в Кондопоге, четыре в Суоярви и не менее трех в Беломорске, также новостройки для бывших жителей аварийного жилого фонда появятся в Петрозаводске. В Лахденпохье и Олонце строительство начнется уже в 2020 году.

"У нас более 2 тыс. домов признаны аварийными после 2017 года, соответственно, все жители данных аварийных домов ждут, когда придет их очередь: здесь есть очень острые примеры... есть многодетные семьи, семьи с проблемами со здоровьем. Поэтому это [досрочное завершение программы] вопрос острой необходимости", - сказал Россыпнов.

С исполнением предыдущей программы по расселению аварийного фонда у Карелии возникли трудности. Так, на первых этапах темпы ее исполнения были очень низкими, почти 40% домов расселили в 2018 году - в последний год действия программы. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, проблема заключалась в том, что муниципалитеты медленно признавали жилье аварийным.