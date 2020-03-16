Исследование: объем нового предложения в новостройках Москвы за год снизился почти вдвое

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Объем квартир и апартаментов в новостройках Москвы на рынке недвижимости в феврале составил 325 тыс. кв. м, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, следует из результатов исследования ЦИАН.

"Переход на проектное финансирование привел к снижению активности девелоперов. В феврале 2020 года на рынок вышли три новых проекта (против 9 ЖК годом ранее). В продажу поступили 20 корпусов (325 тыс. кв. м квартир и апартаментов). Для сравнения - в феврале 2019 года в реализацию вышло 42 новых дома (611 тыс. кв. м)", - говорится в сообщении.

По данным исследования, количество квартир и апартаментов на первичном рынке недвижимости Москвы упало до уровня четырехлетней давности. Так, в феврале 2020 года было зафиксировано 47,2 тыс. лотов, а в октябре 2016 года - 46,7 тыс. лотов. Как считают аналитики, девелоперы не торопятся выходить с новыми проектами на рынок, сосредоточив работу на завершении текущих проектов.

Вместе с предложением снижается и спрос. Так, в январе-феврале 2020 года на первичном рынке Москвы было заключено 10,76 тыс. договоров долевого участия в строительстве с физическими лицами, что на 17% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркивается в исследовании.

При этом, по данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке за год (по сравнению с февралем 2019 года) в пределах старой Москвы выросла на 8,4% (до 217,4 тыс. рублей), а в Новой Москве - на 16,9% (до 137,2 тыс. рублей). "Эксперты связывают больший рост цен в ТиНАО с активным развитием транспортной сети в 2019 году. Данный фактор также оказывает значительное влияние на цены, помимо перехода застройщиков на работу со счета эскроу, а также роста доступности ипотечного кредитования", - отмечается в сообщении.

С уменьшением спроса выручка московских девелоперов, как подсчитали аналитики, показала падение. Так, в феврале застройщики заработали 63 млрд рублей, что на 11% меньше, чем годом ранее.