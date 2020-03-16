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Риелторы отмечают в марте рост спроса на ипотечные кредиты со стороны покупателей жилья

Из-за дополнительной нагрузки на банки некоторые кредитные организации увеличили сроки рассмотрения заявок на кредиты, рассказал директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. В первой половине марта 2020 года россияне, планирующие покупку жилья, стали чаще интересоваться ипотечными кредитами. Об этом рассказали опрошенные ТАСС эксперты в сфере недвижимости.

"С 10 марта мы отмечаем ажиотажный спрос на консультации по ипотеке во всех городах, он вырос в среднем на 41% [по сравнению с январем-февралем 2020 года]. При этом в Санкт-Петербурге, например, в геометрической прогрессии растет количество обращений по рефинансированию ипотек, с начала года оно увеличилось в 15 раз", - рассказал директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Также, по оценке директора департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Сергея Шломы, в первой половине марта на вторичном рынке жилья старой Москвы ипотечный спрос по числу сделок вырос на 20% в сравнении с тем же периодом 2019 года. Как рассказала председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова, в компании, специализирующейся на первичном рынке Московского региона, также отметили небольшой прирост спроса на ипотечные продукты, но при этом в агентстве недвижимости не наблюдают ажиотажа.

"Ожидается повышение ипотечных ставок (некоторые банки уже объявляют об этом официально), поэтому покупатели активизируются и спешат оформить ипотеку на предлагаемых сейчас условиях, опасаясь заметного роста ставок в будущем", - отмечает Шлома.

Хусаинов добавляет, что из-за дополнительной нагрузки на банки, связанной с рефинансированием действующих ипотек и оформлением новых, некоторые кредитные организации увеличили сроки рассмотрения заявок на ипотечные кредиты с 1-2 дней до 4-5 дней. При этом процент одобренных ипотечных займов остается на прежнем уровне.

"Около трети клиентов в качестве приоритетного условия сейчас стали называть - максимально короткий срок одобрения ипотечного займа. Большинство клиентов сейчас запрашивают максимально возможную сумму по ипотеке и крайне оперативно подбирают объект недвижимости. Количество сделок, совершенных в день одобрения ипотеки существенно выросло, как и в целом скорость совершения сделок купли-продажи", - уточнил Хусаинов.

Банки не спешат поднимать ставку

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают единичные случаи повышения банками ипотечных ставок. Управляющий партнер риелторской и консалтинговой компании "Метриум" Мария Литинецкая отметила, что большинство кредитных организаций соблюдают условия по ранее одобренным заявкам, и только в отдельных случаях заемщики сталкиваются с повышением ставки уже по факту.

"Большинство банков пока находятся в стадии принятия решения по повышению ставок. Ставки пересмотрели лишь единичные игроки рынка - на 1,5-2%. Причем в отдельных случаях это коснулось и уже ранее одобренных клиентов, что привело к отказу таких физлиц от сделки. Но такие случаи единичны, по большинству банков сведений об изменении условий ипотечного кредитования пока нет. Большинство наших банков-партнеров одобряют клиентов по текущим условиям и выдают кредиты, не наблюдаем и случаев отказов со стороны банков в последнее время", - добавляет Доброхотова.

По данным риелторов, ипотечные ставки после падения курса рубля выросли в двух банках: Транскапиталбанке и ЮниКредит Банке. ЮниКредит Банк поднял ипотечные ставки на 1,5% - до 10,4% и по одобренным кредитам, что касается и первичного, и вторичного рынков жилья.

Как ранее сообщал ТАСС, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко высказал мнение о том, что ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п. - до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%.

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров о сокращении добычи этого ресурса. Так, доллар подорожал до 75 рублей, евро - до 85 рублей впервые с 2016 года.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

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Россия
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