В Новгородской области 100 человек станут первыми участниками льготной сельской ипотеки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Новгородские власти намерены в несколько раз увеличить число жителей области, которые смогут улучшить жилищные условия на селе с помощью сельской ипотеки в рамках госпрограммы. Ежегодно на существующие в регионе субсидии жилье в районах строят около 40 человек, в этом же году только участниками льготной ипотеки смогут стать минимум 100 человек, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская в понедельник.

Механизм сельской ипотеки внедрен в РФ в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" с 2020 года.

"Мы предварительно оценили количество участников, на 100 человек определили этот лимит и запросили в министерстве сельского хозяйства. Думаю, эти цифры увеличатся, после использования этого лимита мы будем выходить на Минсельхоз и будем добавлять участников. При этом по субсидиям [существующим в регионе для строительства жилья на селе до появления сельской ипотеки] жилье могли построить в год порядка 40 человек. Надеемся, что за счет льготной ипотеки кратно вырастет число людей, которые смогут воспользоваться программой по комплексному развитию сельских территорий", - сказала она.

По словам министра, сельская ипотека станет дополнением к уже существующему в регионе субсидированию, оно не будет отменено. В 2020 году на соцвыплаты заложено 42,5 млн рублей областных и федеральных средств. Покровской отметила, что теперь любой житель Новгородской области может приобрести жилье в ипотеку по льготной ставке во всех сельских поселениях региона без исключения, это даст людям возможность значительно улучшить жилищные условия и развивать сельские территории.

"Совершенно новое направление - сельская ипотека. Ее ввели для комплексного развития сельских территорий, у нас предоставляется субсидия, она сохраняется на покупку и строительство жилья, желающих гораздо больше было, нежели возможности бюджета по субсидирование, поэтому было принято логичное и правильное решение, это выдача ипотечных кредитов по низкой ставке до 3%", - добавила Покровская.

В 2019 году госпрограмму комплексного развития сельских территорий было предложено дополнить новыми положениями в части жилищной поддержки, а именно предоставлением жителям села ипотеки под 3%. Объем финансирования льготной ипотеки регионам из федерального бюджета в 2020 году составляет 1 млрд рублей.