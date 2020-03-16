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Около 3 млн кв. м жилья планируют построить в КБР за шесть лет

На эти цели планируют потратить 102,2 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 16 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) разработали госпрограмму на 2021-2025 годы, в рамках которой будет построено порядка 3 млн кв. м жилья. Соответствующее постановление правительства региона принято в понедельник на очередном заседании кабмина.

"С 2021 по 2025 годы финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения КБР" составляет порядка 102,2 млрд рублей, из которых 9 млрд - средства федерального бюджета, 574,1 млн - республиканского, муниципальные образования вложат 211,1 млн рублей, 98,5 млрд рублей - средства внебюджетных источников", - сказал и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарии Вячеслав Кунижев, представляя документ.

Госпрограммой предусмотрено строительство порядка 3 млн кв. м жилья, уточнил он. "1 тыс. 192 семьи будут обеспечены жильем, общая площадь капитально отремонтированных помещений составит 596 тыс. кв. м. Основные финансово емкие мероприятия - это строительство жилья, 97% от общего объема финансирования", - добавил он.

Члены кабмина проект постановления поддержали единогласно.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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