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В Чечне планируют в 2020 году завершить строительство 14 многоквартирных домов

Всего в республике строят 32 многоэтажных дома

ГРОЗНЫЙ, 16 марта. /ТАСС/. Строительство 32 многоквартирных домов ведется на территории Чеченской Республики, четырнадцать из них планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр региона Муслим Хучиев по итогам совещания в правительстве региона.

"В текущем году объем привлеченных средств на реализацию нацпроектов и госпрограмм составил 4,2 млрд руб. Из опасных для проживания оползневых зон в этом году будут переселены порядка 150 человек, около 300 граждан из аварийных жилых помещений также переселят в новое жилье. Также отмечу, что на стадии строительства в регионе находятся 32 многоквартирных домов, 14 из которых планируется ввести в эксплуатацию в этом году", - отметил Хучиев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя, в 2019 году в регионе было построено 20 многоквартирных жилых домов общей площадью квартир более 115 тыс. кв. метров. "В настоящее время в рамках долевого строительства в Чеченской Республике пятью застройщиками строятся семь многоквартирных домов общей площадью 166 445 кв. метров.

Граждане, включенные в реестр обманутых дольщиков, на территории Чеченской Республики отсутствуют", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитана до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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