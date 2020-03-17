Путин проведет совещание с кабмином по развитию рынка жилья

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет очередное совещание с членами правительства. Как сообщила пресс-служба главы государства, основной темой встречи станет развитие рынка жилья. С докладом по этому вопросу выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. Будет также рассмотрен ряд других актуальных текущих вопросов.

В феврале премьер Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову, вице-премьеру Марату Хуснуллину с участием Центрального банка к 16 марта представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощенном порядке. Мишустин также поручил Минстрою совместно с Минэкономразвития и Росреестром до 16 марта представить в кабинет министров предложения по вовлечению неэффективно используемых земельных участков в сферу жилищного строительства. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых правительством РФ.

Поручения президента

30 января президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления, по итогам которого утвердил целый ряд поручений, направленных на развития рынка жилья в России. Так, правительству РФ было поручено выделить в 2020 году дополнительно из федерального бюджета 10 млрд рублей на программы развития жилищного строительства в регионах в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Кроме того, Путин поручил правительству во главе с Мишустиным при участии рабочих групп Госсовета РФ до 1 июля 2020 года подготовить предложения о том, что может стать источником финансирования модернизации ветхого жилья. Правительственные чиновники также должны представить свои предложения по финансированию инженерной подготовки территорий для реализации проектов жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Вся работа должна быть завершена до 1 июля 2020 года, ответственным назначен глава кабмина.

На встрече в Иваново в преддверии Международного женского дня Путин дал поручение правительству рассмотреть возможность снижения первоначального взноса по ипотеке для молодых семей в рамках господдержки. Сейчас он составляет 20% стоимости жилья. Глава государства отметил, что "первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми". Он добавил, что необходимо проработать это вопрос технически, и "финансово надо посчитать".

На этой же встрече президент не исключил, что материнский капитал можно будет использовать на подключение к коммуникациям земельных участков многодетных семей, если у них уже есть дом. По словам Путина, до сих пор подключение к инфраструктуре не входит в число задач, на которые можно тратить деньги из материнского капитала, поскольку есть опасения, что не останется средств на строительство самого жилья.