Фонд ЖКХ выделяет Амурской области 572 млн рублей на расселение из аварийного жилья

ТАСС, 17 марта. Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку властей Амурской области на выделение 572 млн рублей на расселение жителей области из ветхого и аварийного жилья. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил во вторник губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Заявку Амурской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию третьего этапа программы по переселению амурчан из ветхого жилья одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Это значит, что к реализации третьего этапа мы можем приступить на год раньше - уже в этом году. Нам поступит 572,1 млн рублей из федерального бюджета, из регионального добавим 48,5 млн", - написал губернатор.

Он уточнил, что на эти деньги удастся расселить более 500 человек из аварийного жилья на территории Благовещенска, Свободного, Сковородино, Мазановского, Сковородинского и Шимановского районов. Для жителей аварийных домов приобретут новое жилье, равноценное по площади старому. Переселение проводится по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Как сообщалось, власти Амурской области намерены до 2022 года расселить более 500 жителей аварийных домов по национальному проекту "Жилье и городская среда". Правительство региона подало соответствующую заявку в фонд ЖКХ на получение финансовой поддержки.

По итогам 2019 года в Приамурье новые квартиры вместо ветхого и аварийного жилья получили 320 жителей, еще 6,5 тыс. человек ожидают своей очереди на переселение.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Он направлен на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе на создание возможностей для приобретения жилья с использованием ипотечного кредита, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.