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Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в феврале 2020 года снизилось на 7%

Росреестр зарегистрировал в феврале 11 320 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке недвижимости Москвы в феврале 2020 года снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы управления столичного Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в феврале 2020 года зарегистрировано 11 320 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья <...> В годовом выражении наблюдается незначительное снижение на 7% - 12 197 переходов прав было зарегистрировано в феврале 2019 года", - говорится в релизе.

При этом, по словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, по сравнению с январем 2020 года число зарегистрированных сделок выросло на 42%, что почти в два раза превышает динамику первых месяцев 2018 и 2019 годов, когда она составляла +21% и +24% соответственно.

Всего за первые два месяца 2020 года московский Росреестр зарегистрировал более 19 тыс. сделок на вторичном рынке жилья, что на 12,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

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