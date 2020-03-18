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Число сделок с ипотекой в Москве увеличилось в феврале на 16%

Всего за первые два месяца текущего года в столице зарегистрировали почти 14,5 тыс. ипотек

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 8,1 тыс. договоров ипотечного кредитования зарегистрированы в Москве в феврале 2020 года - на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"В годовом выражении их количество увеличилось на 16% - 7001 ипотека была зарегистрирована в феврале 2019 года", - говорится в сообщении.

По отношению к январю 2020 года, когда были зарегистрированы 6,3 тыс. договоров, рост составил 28%. Всего за первые два месяца 2020 года в Москве зарегистрированы почти 14,5 тыс. ипотек, что на 15% превышает аналогичный показатель прошлого года (12,5 тыс.).

"Положительная динамика по числу зарегистрированных договоров обусловлена комфортными условиями кредитования и различными вариантами господдержки. Не исключено, что с учетом текущей экономической ситуации проценты по кредитам могут быть скорректированы в соответствии с новым решением ЦБ [РФ] по ключевой ставке", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п. п. - до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. В январе 2019 года процентная ставка по ипотеке составляла 9,87%.

На прошлой неделе генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко высказал мнение, что ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 п. п., если ЦБ РФ на заседании 20 марта примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.

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