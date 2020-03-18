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Минстрой и Минкомсвязь запустят в 2020 году цифровой сервис строительства домов ИЖС

Этот сервис позволит свести к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения госорганов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Минстрой России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) запустят в 2020 году на едином портале госуслуг сервис "Строительство индивидуального жилого или садового дома" для оказания гражданам государственных и муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе Минстроя.

"Совместно с Минкомсвязью планируется в пилотных регионах реализовать суперсервис "Строительство индивидуального жилого или садового дома". Суперсервис цифрового строительства будет представлен на едином портале госуслуг. Цель этого суперсервиса - оказывать услуги в сфере градостроительной деятельности в упрощенном виде", - сказали в пресс-службе.

Сервис будет запущен уже в 2020 году, он позволит свести к минимуму использование бумажных документов и необходимость посещения государственных органов.

Как рассказал в среду заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Козлов (по видеосвязи) на пленарном заседании Build Up Open Day "Инновации в строительной отрасли" в Сколково, сначала сервис будет отработан на объектах индивидуального жилого строительства (ИЖС), на следующих этапах запланирован переход к крупной стройке, а также к объектам промышленного строительства.

Кроме того, по словам Козлова, будет продолжена работа по внедрению систем ГИС ОГД (государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности) в субъектах РФ. "Это позволит оказывать услуги в электронном виде, автоматизируя работу уже органов местного самоуправления, органов исполнительной власти", - пояснил он.

Во второй половине ноября 2019 года глава Минстроя Владимир Якушев рассказывал ТАСС, что к 2024 году будет создана Единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, которая будет представлять собой банк актуальных сведений в сфере градостроительства и инвестирования. По словам министра, в ряде регионов такая платформа уже есть, идет ее наполнение.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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