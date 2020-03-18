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Хуснуллин поручил Минстрою принять меры по борьбе с коронавирусом на стройках

Вице-премьер подчеркнул, что правительство РФ будет стремиться минимизировать влияние на строительную отрасль страны

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою разработать меры по борьбе с распространением коронавируса на строительных площадках. Всем иностранным гражданам, работающим в отрасли, рекомендовано отказаться от поездок, сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Я дал поручение Минстрою подготовить комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса на строительных площадках, мы в ежедневном формате обсуждаем необходимые шаги для продолжения бесперебойной работы. Ведется постоянный контроль самочувствия сотрудников. Всем иностранным гражданам, работающим в отрасли, рекомендовано отказаться от поездок" - приводит пресс-служба слова Хуснуллина.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, вызванную распространением коронавируса, правительство РФ будет стремиться минимизировать влияние на строительную отрасль страны, подчеркнул вице-премьер.

"Правительство предпримет конкретные шаги для преодоления кризисной ситуации. Согласно проекту антикризисного плана, председатель правительства России поручил максимально убрать ограничения для бизнеса и увеличить объем субсидий. Это поможет в том числе поддержать строительство жилья и инфраструктуры на территории страны. У правительства есть понимание, что останавливать стройку нельзя, потому что потом будет очень сложно выйти на прежние объемы строительства", - отметил Хуснуллин.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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