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Власти Петербурга в 2020 году выделят 8,5 млрд рублей на приобретение соцжилья

В городе планируется приобрести около 2 тыс. квартир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют направить 8,5 млрд рублей на приобретение в собственность города социального жилья, сообщила в среду пресс-служба комитета имущественных отношений Петербурга.

"Приобретение квартир в государственную собственность Санкт Петербурга для предоставления отдельным категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий. По итогам проведенных в 2019 году аукционов комитет заключил 54 государственных контракта на закупку 1965 квартир общей площадью более 105 тыс. кв. м на общую сумму более 7,6 млрд рублей. В 2020 году на приобретение квартир выделено порядка 8,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе комитета, на 8,5 млрд рублей планируется приобрести около 2 тысяч квартир.

Основными застройщиками социального жилья в Петербурге в прошлом году стали "СК "Дальпитерстрой" (944 квартиры общей площадью 53,7 тыс. кв. м на сумму 3,8 млрд рублей), "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад" (655 квартир общей площадью 35,3 тыс. кв. м на сумму 2,6 млрд рублей), "СПб Реновация" (300 квартир общей площадью 13,1 тыс. кв. м на сумму 959,4 млн рублей).

Указанным жильем обеспечиваются городские очередники. По данным на сентябрь 2019 года, в очереди стояли 81 ветеран Великой Отечественной войны, 57 ветеранов боевых действий, 1 тыс. 811 многодетных семей, 216 семей с детьми-инвалидами и 696 детей-сирот.

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