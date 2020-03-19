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Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в феврале уменьшилось на 18%

Было зарегистрировано 5 тыс 932 договора долевого участия

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 5,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на первичном рынке жилой недвижимости Москвы в феврале 2020 года - это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в четверг пресс-служба столичного управления Росреестра.

"На первичном рынке жилой недвижимости в феврале зарегистрированы 5 тыс. 932 договора долевого участия, при этом динамика к предыдущему месяцу составила плюс 20% (4 тыс. 950 ДДУ) и минус 18% к февралю 2019 года (7 тыс. 207 ДДУ)", - говорится в сообщении.

За первые два месяца 2020 года в жилом фонде Москвы зарегистрированы почти 10,9 тыс. ДДУ, что на 14% ниже показателя за январь-февраль прошлого года (12,6 тыс.).

В целом на рынке жилой и нежилой недвижимости столицы (с учетом апартаментов, коммерческих помещений на первых этажах и машиномест) в феврале 2020 года зарегистрированы более 8,06 тыс. ДДУ. "За месяц показатель увеличился на 22% - 6 тыс. 624 ДДУ были оформлены в столице в январе текущего года. Тем не менее к февралю 2019 года (9 тыс. 245 ДДУ) снижение составило 13%", - отмечается в сообщении.

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