Свыше 800 человек переселят из аварийного жилья в ближайшие два года в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 19 марта. /ТАСС/. Более 800 человек планируют переселить из аварийного жилья в Липецкой области в 2020-2021 году, сообщил в четверг журналистам глава региональной администрации Игорь Артамонов.

"Регион получит финансирование из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", благодаря этому в регионе смогут расселить еще 853 человека в 2020-2021 годах", - сказал он. Артамонов напомнил, что в минувшем году область смогла в два раза превысить показатель Минстроя по переселению граждан из аварийного жилья.

"Тогда новые квартиры получили 206 липчан из 12 аварийных домов", - пояснил он, отметив, что считает активное взаимодействие с жителями по данному вопросу одним из наиболее важных направлений деятельности власти.

Ранее, также напомнил Артамонов, регион утвердил адресную программу по переселению жителей из многоквартирных домов, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. По ней должно быть расселено 113,16 тыс. квадратных метров аварийного жилья, а улучшить условия проживания смогут 6,86 тыс. человек.

"Данная программа рассчитана на шесть этапов, согласно которым в первоочередном порядке переселят граждан из жилья в муниципальной собственности, а для переселения граждан, чье жилье находится в частной собственности, разработаны дорожные карты с указанием сроков проведения процедур", - отметил Артамонов.

Как ожидается, общий объем финансирования по второй категории жителей составит более 440 млн рублей, из которых свыше 125 млн рублей на условиях софинансирования направят из бюджета области и муниципалитетов.