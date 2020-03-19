Эксперты: доля дистанционных сделок с недвижимостью растет, но ажиотажного спроса нет

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Доля дистанционных сделок с недвижимостью растет, однако полный уход в онлайн возможен только в случае негативного развития ситуации с коронавирусом в РФ. Такое мнение высказали в четверг ТАСС опрошенные эксперты.

Ранее в четверг в пресс-службе жилого комплекса бизнес-класса Shome со ссылкой на коммерческого директора проекта Марию Александрову сообщили, что в Москве впервые удаленно продана квартира покупателю "в изоляции". Мужчина, опасавшийся распространения коронавируса, приобрел онлайн пятикомнатную квартиру за более чем за 42 млн рублей.

Застройщики уже переводят персонал на дистанционную работу, соответственно, электронная регистрация договоров долевого участия (ДДУ) будет только набирать обороты, сообщила ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. "Зарегистрировать соглашения на бумаге в короткие сроки станет проблематично. Именно поэтому сделки, в том числе ипотечные, будут оформляться дистанционно. Полагаю, в случае введения карантина рынок полностью может перейти на дистанционный формат", - сказала эксперт.

Она добавила, что дистанционные сделки позволят поддерживать активность на рынке недвижимости. По ее словам, современные электронные ресурсы уже охватывают основные стадии покупки - с информацией о жилом комплексе можно ознакомиться на сайтах, кроме того, получает распространение электронная регистрация ДДУ. "У клиента есть возможность получить электронную цифровую подпись в любом отделении ФНС, с помощью которой он сможет подписывать все цифровые документы. Также договор может отправлять на регистрацию и заверять нотариус", - перечисляет эксперт. По словам Литинецкой, в некоторых девелоперских проектах доля сделок, проводимых с использованием электронной регистрации, уже достигает 90%.

Распространению дистанционной практики мешает менталитет граждан, поэтому пока ажиотажного спроса на онлайн-покупку квартир нет, сообщила ТАСС председатель совета директоров риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. По ее словам, большинство граждан еще все-таки хотят действовать традиционным путем: приехать в офис, посмотреть планировки, расспросить менеджера, поторговаться. "Более того, даже заключив договор бронирования онлайн, люди зачастую все равно едут на площадку посмотреть проект и лишний раз оценить ее транспортную доступность", - отметила она.

"Дистанционный" покупатель может пожалеть о своем выборе, считает директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Михаил Куликов. Среди отталкивающих факторов он назвал неудачный вид из окна, поведение соседей и другие факторы. "Более того, покупателю может просто не понравиться атмосфера этой квартиры - в практике нашей компании были случаи сотрудничества с клиентами, которые считали, что у недвижимости всегда есть плохая или хорошая аура", - рассказал эксперт ТАСС.