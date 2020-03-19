Приостановка приема граждан в Росреестре не повлияет на сроки решения их вопросов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Приостановка личного приема граждан в Росреестре в связи с распространением коронавируса не повлияет на сроки рассмотрения их обращений, сообщил ТАСС в четверг источник в ведомстве.

"В связи с тем, что Росреестр приостановил личный прием граждан в целях предупреждения распространения коронавируса, ведомство предлагает всем желающим воспользоваться альтернативными каналами подачи обращений. На все поступающие обращения ведомство ответит в установленные законодательством сроки", - сказал собеседник агентства.

Так, письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации, а жалоба - в течение 15 рабочих дней.

На время приостановки личного приема граждане могут обратиться в Росреестр с помощью интернет-сервиса "Обращения граждан" или отправить письмо по почте. Телефоны и адреса территориальных управлений, по которым граждане также смогут обратиться за консультацией, опубликованы на их сайтах.

Наиболее часто в Росреестр обращаются по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество, а также предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости.