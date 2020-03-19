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Правительство предложило выделить 137,7 млрд рублей на поддержку ИЖС

В 2024 году годовой объем ввода индивидуального жилищного строительства планируется увеличить до 40 млн кв. м

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает выделить 137,7 млрд рублей на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в 2020-2024 годах. Такие данные следуют из проекта постановления кабмина, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемую государственную программу Российской Федерации "Развитие индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации" (далее - государственная программа) на период 2020-2024 годов <...> Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств федерального бюджета составляет 137,7 млрд рублей", - говорится в тексте проекта постановления.

В пояснительной записке к проекту названы мероприятия, которые должны помочь развитию ИЖС в России. Среди них, например, увеличение площади земельных участков для ИЖС, обеспечение их необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, использования типовых проектов индивидуальных жилых домов, стандартизация ипотечного кредитования ИЖС, а также господдержка отдельных категорий граждан.

В 2024 году планируется увеличить годовой объем ввода ИЖС до 40 млн кв. м. Также в проекте постановления отмечается, что контроль за осуществлением индивидуального жилстроительства должен происходить через Единую информационную систему жилищного строительства.

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