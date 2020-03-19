Цены на строящееся жилье в России за два года выросли на 23%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Средняя по России цена квадратного метра на рынке строящегося жилья за два года выросла на 22,6% - до 80,8 тыс. рублей на начало марта, сообщается в аналитическом обзоре "Строительство жилья профессиональными застройщиками", опубликованном в четверг на Едином ресурсе застройщиков.

"По состоянию на март 2020 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Российской Федерации составила 80771 рубль за квадратный метр", - говорится в сообщении.

Согласно аналитическому обзору, на 1 марта 2018 года средняя цена строящегося жилья составляла 65,9 тыс. рублей. В годовом выражении стоимость выросла на 13% (в начале марта 2019 года она достигла 71,2 тыс. рублей).

Дороже всего строящееся жилье продается в Москве (170,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (107,3 тыс. руб.) и Сахалинской области (89,5 тыс. руб.). Наименьшая цена предложения установилась в Ингушетии (28,8 тыс. руб.), Чечне (29,7 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарии (30,2 тыс. руб.).

Высота новостроек растет

Как следует из аналитического обзора, средняя этажность текущего строительства в России (из расчета на квадратный метр) за два года выросла с 16 до 18 этажей. При этом наибольшая доля жилищного строительства на 1 марта приходится на дома высотой 18-24 этажа - 28,8% от всей площади строящегося жилья. Доля высотного строительства (25 и более этажей) в России составляет 23,9% (два года назад - 15,1%).

Самые высокие дома строят в Москве (в среднем 24,2 этажа), Свердловской области (23,1) и Приморском крае (22,5). Малоэтажное строительство в основном ведется в Камчатском каре и Еврейской автономной области (по 3 этажа), а также в Мурманской области (3,7).

Самое просторное жилье - на Северном Кавказе

Средняя площадь жилой единицы, строящейся в России, составляет 49,7 кв. м, отмечается в аналитическом обзоре. При этом за два года она почти не изменилась (на 1 марта 2018 года - 49,3 кв. м).

Согласно обзору, наибольшее по площади жилье строится в Ингушетии (в среднем 90 кв. м), Чечне (77 кв. м) и Дагестане (72,1 кв. м). Самые маленькие квартиры зафиксированы в Ленинградской области (38,6 кв. м), Адыгее (39,1 кв. м) и Республике Коми (42 кв. м).

Объем текущего строительства сокращается

Всего, согласно результатам анализа сайтов и проектных деклараций застройщиков, в России на 1 марта строится 12,6 тыс. жилых домов, совокупная площадь которых составляет 117,237 млн кв. м.

"Из этого объема 3,3 млн кв. м приходится на апартаменты. 11 млн кв. м - это жилые помещения, по которым, однако, не начато фактическое строительство. 0,7 млн кв. м - фактически строящиеся жилые помещения, привлечение средств по которым происходит не по договорам долевого участия, еще 0,4 млн кв. м - проблемные объекты", - сообщается в аналитическом обзоре.

Отмечается, что на дома с апартаментами приходится 2,9% строящихся жилых единиц.

Объем текущего строительства, согласно обзору, неуклонно сокращается с сентября 2019 года. Тогда в стройке находилось 135 млн кв. м жилья. Таким образом, объем текущего строительства с этого времени к марту 2020 года уменьшился на 13%.

Темпы ввода падают

"Темпы вывода в строительство и/или продажу нового жилья упали вдвое: в 2019 году в среднем выводилось в строительство и/или продажу 1,56 тыс. квартир в день, в то время как в 2018 году - почти 3,4 тыс. квартир. В начале 2020 года скорость вывода в строительство и/или продажу нового жилья снизилась до 900 квартир в день", - говорится в обзоре.

В то же время средний перенос планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам в России по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 8 месяцев. Год назад он составлял 6,5 месяца, а на начало марта 2018 года - 4,8 месяца.