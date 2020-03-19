{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Цены на строящееся жилье в России за два года выросли на 23%

Средняя по России цена квадратного метра достигла 80,8 тыс. рублей
Описание
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Средняя по России цена квадратного метра на рынке строящегося жилья за два года выросла на 22,6% - до 80,8 тыс. рублей на начало марта, сообщается в аналитическом обзоре "Строительство жилья профессиональными застройщиками", опубликованном в четверг на Едином ресурсе застройщиков.

"По состоянию на март 2020 года средневзвешенная цена предложения на рынке строящегося жилья Российской Федерации составила 80771 рубль за квадратный метр", - говорится в сообщении.

Согласно аналитическому обзору, на 1 марта 2018 года средняя цена строящегося жилья составляла 65,9 тыс. рублей. В годовом выражении стоимость выросла на 13% (в начале марта 2019 года она достигла 71,2 тыс. рублей).

Дороже всего строящееся жилье продается в Москве (170,8 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (107,3 тыс. руб.) и Сахалинской области (89,5 тыс. руб.). Наименьшая цена предложения установилась в Ингушетии (28,8 тыс. руб.), Чечне (29,7 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарии (30,2 тыс. руб.).

Высота новостроек растет

Как следует из аналитического обзора, средняя этажность текущего строительства в России (из расчета на квадратный метр) за два года выросла с 16 до 18 этажей. При этом наибольшая доля жилищного строительства на 1 марта приходится на дома высотой 18-24 этажа - 28,8% от всей площади строящегося жилья. Доля высотного строительства (25 и более этажей) в России составляет 23,9% (два года назад - 15,1%).

Самые высокие дома строят в Москве (в среднем 24,2 этажа), Свердловской области (23,1) и Приморском крае (22,5). Малоэтажное строительство в основном ведется в Камчатском каре и Еврейской автономной области (по 3 этажа), а также в Мурманской области (3,7).

Самое просторное жилье - на Северном Кавказе

Средняя площадь жилой единицы, строящейся в России, составляет 49,7 кв. м, отмечается в аналитическом обзоре. При этом за два года она почти не изменилась (на 1 марта 2018 года - 49,3 кв. м).

Согласно обзору, наибольшее по площади жилье строится в Ингушетии (в среднем 90 кв. м), Чечне (77 кв. м) и Дагестане (72,1 кв. м). Самые маленькие квартиры зафиксированы в Ленинградской области (38,6 кв. м), Адыгее (39,1 кв. м) и Республике Коми (42 кв. м).

Объем текущего строительства сокращается

Всего, согласно результатам анализа сайтов и проектных деклараций застройщиков, в России на 1 марта строится 12,6 тыс. жилых домов, совокупная площадь которых составляет 117,237 млн кв. м.

"Из этого объема 3,3 млн кв. м приходится на апартаменты. 11 млн кв. м - это жилые помещения, по которым, однако, не начато фактическое строительство. 0,7 млн кв. м - фактически строящиеся жилые помещения, привлечение средств по которым происходит не по договорам долевого участия, еще 0,4 млн кв. м - проблемные объекты", - сообщается в аналитическом обзоре.

Отмечается, что на дома с апартаментами приходится 2,9% строящихся жилых единиц.

Объем текущего строительства, согласно обзору, неуклонно сокращается с сентября 2019 года. Тогда в стройке находилось 135 млн кв. м жилья. Таким образом, объем текущего строительства с этого времени к марту 2020 года уменьшился на 13%.

Темпы ввода падают

"Темпы вывода в строительство и/или продажу нового жилья упали вдвое: в 2019 году в среднем выводилось в строительство и/или продажу 1,56 тыс. квартир в день, в то время как в 2018 году - почти 3,4 тыс. квартир. В начале 2020 года скорость вывода в строительство и/или продажу нового жилья снизилась до 900 квартир в день", - говорится в обзоре.

В то же время средний перенос планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам в России по состоянию на 1 марта 2020 года составляет 8 месяцев. Год назад он составлял 6,5 месяца, а на начало марта 2018 года - 4,8 месяца.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Правительство предложило выделить 137,7 млрд рублей на поддержку ИЖС
В 2024 году годовой объем ввода индивидуального жилищного строительства планируется увеличить до 40 млн кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС