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"Известия": Минстрой запросил у кабмина 353,7 млн рублей для обеспечения ветеранов жильем

По данным издания, собственным жильем не обеспечены 220 ветеранов войны

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минстрой направил запрос в правительство на выделение 353,7 млн рублей для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщили газете "Известия" в министерстве.

"Учитывая возникшую потребность, Минстрой России направил в правительство РФ необходимые документы для выделения из резервного фонда дополнительных бюджетных средств в объеме 353,7 млн рублей для обеспечения ветеранов жильем", - сообщили изданию в ведомстве.

По данным "Известий", собственным жильем не обеспечены 220 ветеранов войны. Наиболее остро ситуация стоит в Ростовской области и Красноярском крае.

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