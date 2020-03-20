"Известия": Минстрой запросил у кабмина 353,7 млн рублей для обеспечения ветеранов жильем

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минстрой направил запрос в правительство на выделение 353,7 млн рублей для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщили газете "Известия" в министерстве.

"Учитывая возникшую потребность, Минстрой России направил в правительство РФ необходимые документы для выделения из резервного фонда дополнительных бюджетных средств в объеме 353,7 млн рублей для обеспечения ветеранов жильем", - сообщили изданию в ведомстве.

По данным "Известий", собственным жильем не обеспечены 220 ветеранов войны. Наиболее остро ситуация стоит в Ростовской области и Красноярском крае.