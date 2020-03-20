Строительство жилья в России в январе-феврале увеличилось на 2,6%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Объем строительства жилья в России в январе-феврале 2020 года увеличился на 2,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Росстата.

Так, за два месяца в России было введено 9,4 млн кв. м жилья (без учета жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). С учетом садоводств было построено 9,9 млн кв. м жилья, из них в феврале - 4,9 млн кв. м.

Однако объем жилья, введенный в январе-феврале населением, уменьшился к прошлогоднему периоду на 4% - до 4,7 млн кв. м (без учета садоводств).

Согласно статистике, с начала года наибольший рост показал Приволжский федеральный округ, где за январь - февраль было введено 2,4 млн кв. м жилья, что на 19,4% больше, чем за два первых месяца 2019 года. Больше всего жилищное строительство сократилось в Уральском федеральном округе - на 14,5%, до 438,9 тыс. кв. м.

В Москве за январь - февраль был введен 1 млн кв. метров жилых помещений, рост составил 6,9%. В Петербурге жилищное строительство увеличилось в 2,5 раза - до 264,8 тыс. кв. м за январь - февраль.