Минстрой предлагает ввести единые ставки на подключение новостроек к сетям

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минстрой России разработал законопроект, согласно которому плата за подключение новостроек к коммунальным сетям будет определяться по единым ставкам, установленным региональными властями. Сейчас эта плата рассчитывается по соглашению ресурсоснабжающих организаций с застройщиками.

Документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как следует из сводного отчета, в законодательство предлагается внести норму, позволяющую "высшему исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации принять решение о применении стандартизированных тарифных ставок на подключение, определяющих величину платы за подключение к системам теплоснабжения и к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения".

При этом порядок определения ставок будет устанавливать правительство России. Изменения предлагается внести в федеральные законы "О водоснабжении и водоотведении" и "О теплоснабжении". Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как сказал ТАСС независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук, стоимость технологического присоединения оказывает существенное влияние, около 30%, на конечную стоимость квадратного метра. "После введения единых ставок в отдельных субъектах это может привести к снижению себестоимости квартир и повысит их доступность для граждан. С другой стороны, разница между фактическими затратами на подключение и наступившими установленными ставками может привести к дополнительным убыткам ресурсоснабжающих организаций, которые они не смогут покрыть за счет тарифа", - подчеркнул эксперт.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в законодательство России должны быть внесены изменения, касающиеся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве, и их перевода в электронный вид.