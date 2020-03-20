{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой предлагает ввести единые ставки на подключение новостроек к сетям

По мнению эксперта Павла Склянчука, введения единых ставок в отдельных субъектах может снизить себестоимость квартир и сделает их более доступными для граждан

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минстрой России разработал законопроект, согласно которому плата за подключение новостроек к коммунальным сетям будет определяться по единым ставкам, установленным региональными властями. Сейчас эта плата рассчитывается по соглашению ресурсоснабжающих организаций с застройщиками.

Документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как следует из сводного отчета, в законодательство предлагается внести норму, позволяющую "высшему исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации принять решение о применении стандартизированных тарифных ставок на подключение, определяющих величину платы за подключение к системам теплоснабжения и к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения".

При этом порядок определения ставок будет устанавливать правительство России. Изменения предлагается внести в федеральные законы "О водоснабжении и водоотведении" и "О теплоснабжении". Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как сказал ТАСС независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук, стоимость технологического присоединения оказывает существенное влияние, около 30%, на конечную стоимость квадратного метра. "После введения единых ставок в отдельных субъектах это может привести к снижению себестоимости квартир и повысит их доступность для граждан. С другой стороны, разница между фактическими затратами на подключение и наступившими установленными ставками может привести к дополнительным убыткам ресурсоснабжающих организаций, которые они не смогут покрыть за счет тарифа", - подчеркнул эксперт.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в законодательство России должны быть внесены изменения, касающиеся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве, и их перевода в электронный вид.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦБ по-прежнему ожидает снижения ипотечных ставок до уровня 7-8%
Речь идет о достижении такого показателя к 2024 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС