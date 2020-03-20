Строительство жилья в России в январе - феврале выросло на 2,6%

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Строительство жилья в России за январь - февраль 2020 г. увеличилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достигло 9,4 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.

В феврале 2020 года построено 56 тыс. квартир, а за первые два месяца 2020 года - 126,4 тыс. квартир.

В денежном выражении общий объем строительства в январе - феврале 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 1,8% к уровню января - февраля 2019 г. - до 957,4 млрд руб. Аналогичный показатель за февраль 2020 года составил 480,7 млрд руб., что на 2,3% выше, чем годом ранее.