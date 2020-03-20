ЦБ рассчитывает на развитие рынка ипотеки, несмотря на временные сложности

"Развитие ипотечного рынка - важная, долгосрочная тенденция. Мы видим, что ипотечный продукт, ипотечный рынок очень активно развиваются. Да, сейчас мы видим, в силу изменившихся обстоятельств некоторые банки уже стали повышать ставки по ипотеке. Кстати, это происходит в том числе и без изменения нашей ключевой ставки, просто у нас, например, выросли те же доходности по облигациям государственным. Тем не менее для того, чтобы поддержать этот рынок, кредитование ипотечное, мы приняли меры. На наш взгляд, важно очень следить за качеством ипотечных кредитов, первоначальный взнос тоже должен быть. И мы надеемся, что несмотря на такие временные сложности, ипотечный рынок будет развиваться", - сказала она.

В пятницу регулятор анонсировал пакет мер по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях распространения коронавируса. В частности, ЦБ принял решение снизить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, выданным с 1 апреля 2020 года. Сейчас дополнительные надбавки к коэффициентам риска применяются по ипотечным кредитам с показателем "кредит/залог" 80-90% (+100 процентных пунктов) и свыше 90% (+200 п. п.). С 1 апреля максимальная надбавка при показателе "кредит/залог" 80-85% составит 80 п. п., при соотношении "кредит/залог" 85-90% - 100 п. п. Также для ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 10%), погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что расширит возможности по получению ипотеки для семей с детьми.