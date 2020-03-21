В Чечне за 2020 год планируется ввести 700 тыс. кв. м жилья

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики планируют в 2020 году ввести 250 тыс. кв. м жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ региона Ахмед Газалапов.

"По региональному проекту "Жилье" на текущий год предусмотрено строительство 700 тыс. кв. м жилья. Это на 84 тыс. м больше, чем объем, доведенный до региона в прошлом году. По состоянию на 1 марта 9,3 % от общего объема было уже введено в эксплуатацию - это 65 119 кв. м индивидуального жилья и многоквартирные дома", - сказал Газалапов.

В целях стимулирования развития жилищного строительства в регионе осуществляется также комплексное развитие территорий, которое предусматривает обеспечение новых микрорайонов, а также территорий отведенных под жилищное строительство объектами социального значения, коммунальной и дорожной инфраструктурой.

"В целях стимулирования развития жилищного строительства по нацпроекту "Жилье и городская среда" в этом году строятся детские сады в Шатойском, Курчалоевском районах региона. А недалеко от микрорайона имени Ахмат-Хаджи Кадырова, построенного в 2019 году, в селении Знаменское, возводятся детский сад, поликлиника, сети водоснабжения и подъездные дороги. Отмечу также в рамках программы стимулирования строится учебный корпус на 600 ученических мест при Гимназии им. Ахмат-Хаджи Кадырова в в Грозном" - рассказал собеседник ТАСС.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.