{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне за 2020 год планируется ввести 700 тыс. кв. м жилья

За два первых месяца года в республике ввели в эксплуатацию более 9% от запланированных объемов жилья

ГРОЗНЫЙ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики планируют в 2020 году ввести 250 тыс. кв. м жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ региона Ахмед Газалапов.

"По региональному проекту "Жилье" на текущий год предусмотрено строительство 700 тыс. кв. м жилья. Это на 84 тыс. м больше, чем объем, доведенный до региона в прошлом году. По состоянию на 1 марта 9,3 % от общего объема было уже введено в эксплуатацию - это 65 119 кв. м индивидуального жилья и многоквартирные дома", - сказал Газалапов.

В целях стимулирования развития жилищного строительства в регионе осуществляется также комплексное развитие территорий, которое предусматривает обеспечение новых микрорайонов, а также территорий отведенных под жилищное строительство объектами социального значения, коммунальной и дорожной инфраструктурой.

"В целях стимулирования развития жилищного строительства по нацпроекту "Жилье и городская среда" в этом году строятся детские сады в Шатойском, Курчалоевском районах региона. А недалеко от микрорайона имени Ахмат-Хаджи Кадырова, построенного в 2019 году, в селении Знаменское, возводятся детский сад, поликлиника, сети водоснабжения и подъездные дороги. Отмечу также в рамках программы стимулирования строится учебный корпус на 600 ученических мест при Гимназии им. Ахмат-Хаджи Кадырова в в Грозном" - рассказал собеседник ТАСС.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он рассчитан до 2024 года, общий объем финансирования превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
ЦБ готовит дополнительные меры по поддержке ипотечного кредитования
Также регулятор принял решение по регуляторным послаблениям для банков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС