На Камчатке накопительно-ипотечная система помогла купить квартиру около 900 военным ТОФ

ТАСС, 23 марта. Накопительно-ипотечная система с 2019 года помогла купить жилье около 900 военным Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке, сообщила в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Начиная с 2019 года, около 900 тихоокеанцев, участников накопительно-ипотечной системы, уже реализовали свое право на жилищное обеспечение за счет приобретения жилья путем заключения договора целевого займа с ФГУ "Росвоенипотека", получением накоплений в денежной форме и выплатой денежных средств, дополняющих накопления. Средний размер получаемых накоплений для приобретения жилья в денежной форме составляет около 3 млн рублей. Их военнослужащие получают на свои личные расчетные счета", - сообщила пресс-служба.

Пресс-служба добавила, что документы для участия в накопительно-ипотечной системе подали более 3 тыс. военнослужащих. Третий отдел ФГКУ "Востокрегионжилье" в Петропавловске-Камчатском проверил поступившие документы и включил в реестр участников НИС более 1,3 тыс. человек, а также внес изменения на еще 400 военнослужащих.

В 2019 году военные Восточного военного округа получили более 5,4 млрд рублей жилищных субсидий на строительство или приобретение постоянного жилья. За этот же период служебное жилье получили почти 6 тыс. военных, в том числе 183 многодетные семьи. Площадь квартиры для каждой семьи превышает 80 кв. м.