Число оформленных с эскроу договоров на первичном рынке Москвы за месяц выросло в 1,5 раза

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве в феврале зарегистрировало 2625 договоров участия в долевом строительстве с использованием эскроу-счетов, что в полтора раза больше, чем в январе, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"По итогам февраля доля договоров на первичном рынке недвижимости, оформленных с привлечением эскроу-счетов, достигла 33% от общего числа зарегистрированных столичным Росреестром ДДУ (8061 ДДУ)", - говорится в сообщении.

Данный показатель на 7 процентных пунктов выше, чем в январе, когда с использованием счетов эскроу было заключено 1737 договоров в отношении жилых и нежилых помещений - 26% от их общего количества (6624 ДДУ).

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.