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Чистая прибыль банка ДОМ.РФ по МСФО в 2019 году выросла на 80,4%

Кроме того, портфель ипотечных кредитов банка вырос до 117,8 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 80,4% - до 7,6 млрд рублей, говорится в материалах банка опубликованных в понедельник.

Чистая прибыль на конец 2018 года составляла 4,2 млрд рублей. Чистые процентные доходы банка по итогам прошлого года составили 8,1 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2018 году (3,3 млрд рублей).

Портфель ипотечных кредитов банка вырос с начала 2019 почти в три раза - с 40,3 млрд рублей до 117,8 млрд рублей. В свою очередь портфель проектного финансирования жилищного строительства увеличился с 0,3 млрд рублей до 265,7 млрд рублей.

Достаточность собственных средств по итогам 2019 года составила 24,9% - за год она увеличилась на 7,8 процентных пункта.

"2019 году в банк ДОМ.РФ вел активную работу по развитию ипотечно-строительного направления, выполнял стратегически важные функции для поддержки жилищного строительства и ипотечного рынка, способствовал реализации социально значимых программ, запущенных по поручению президента России - для семей с детьми и на Дальнем Востоке. В 2020 году мы нацелены на дальнейшее наращивание нашего портфеля", - привела пресс-служба кредитной организации слова председателя правления банка ДОМ.РФ Артема Федорко.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.

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