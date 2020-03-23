Девелопер ПИК увеличил выручку до 280,6 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Крупнейшая девелоперская компания России ПИК увеличила выручку по итогам 2019 года на 14,2%. Об этом говорится в сообщении компании о консолидированных финансовых результатах организации по МСФО, опубликованных в понедельник.

"Общая выручка увеличилась на 14,2% и составила 280,6 млрд рублей Из общей выручки 83% пришлось на выручку от продажи недвижимости а 17% - на выручку от других направлений бизнеса", - говорится в сообщении. В 2018 году на продажу недвижимости пришлось 96% выручки группы, уточняется в сообщении.

Чистая прибыль девелопера увеличилась на 67,7%, составила 45,1 млрд рублей по сравнению с 26,9 млрд рублей в 2018 году. EBITDA увеличилась на 59,9% и составила 67 млрд рублей (2018 году - 41,9 млрд рублей). Рентабельность по EBITDA выросла до 23,9% по сравнению с 17,1% в 2018 году, также говорится в сообщении.

В 2020 году группа прогнозирует общую выручку на уровне 400 млрд рублей. Как рассказал ТАСС Юрий Ильин, вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам "ПИК", рост ожидается за счет выхода в продажу большего количества жилых комплексов, чем в 2019 году, а также за счет направлений fee-девелопмента, генерального подряда, управления недвижимостью и эксплуатации сетей и объектов ЖКХ. В прошлом году компания вывела в продажу всего три новых объекта, напомнил он.

"По 2020 году - [планируем] больше 10. Конечно, мы можем в текущей ситуации как-то менять график, но пока это делать не планируем. Все новые выходы - это Московский регион и Санкт-Петербург", - добавил он.

Все новые проекты и очереди выводятся в продажу с использованием счетов эскроу, и их доля в продажах 2020 года составит уже около 40%, отметил президент девелоперской группы Сергей Гордеев, слова которого приводятся в сообщении. Также онн отметил, что "компания штатно работает в текущей экономической ситуации и не зависит от зарубежных поставок". В свою очередь, Ильин отметил, что группа имеет собственные производственные мощности и использует локальный трудовой ресурс.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 6,85 млн кв. м.