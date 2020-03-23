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Минстрой поддержал инициативу прописывать в ЕГРН информацию об аварийности жилья

В министерстве считают это эффективным механизмом информирования граждан об аварийном состоянии многоквартирных домов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ поддержало инициативу зампредседателя комитета по контролю и регламенту Госдумы Натальи Костенко прописывать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) информацию об аварийности жилья. Соответствующая информация следует из письма Минстроя, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ рассмотрело направленный письмом от 3 марта 2020 года <...> законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" и считает возможным его поддержать, поскольку законопроект позволяет создать эффективный механизм информирования граждан об аварийном состоянии многоквартирных домов", - говорится в письме Минстроя за подписью замминистра Максима Егорова.

Кроме того, исполняющий обязанности генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин в своем письме депутату Костенко отметил, что госкорпорация также поддерживает принятие предлагаемых изменений. Копия этого письма также имеется в распоряжении ТАСС.

Поправки в ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", которые предлагают обязать Росреестр включать сведения об аварийности жилья в ЕГРН, внесены на рассмотрение во фракцию "Единая Россия" в конце февраля. Законопроект также направлен в регионы, добавили в пресс-службе комитета по контролю и регламенту Госдумы.

Ранее директор правового департамента Фонда содействия реформированию ЖКХ Геннадий Адамович сообщал, что с 2008 года из 17 млн кв. метров аварийного жилья было расселено более 1 млн человек. Согласно паспорту федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2019-2024 годов из аварийных домов общей площадью более 9,5 млн кв. метров в новое жилье планируется переселить 530 тысяч человек.

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