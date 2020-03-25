В Сахалинской области под "дальневосточную ипотеку" построят около 9 тыс. квартир

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены до 2024 года построить в регионе около 9 тыс. квартир, которые будут отданы под "дальневосточную ипотеку". Об этом в среду сообщил ТАСС представитель сахалинского правительства.

В феврале полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер РФ Юрий Трутнев назвал объемы выдачи кредитов по программе льготной ипотеки в Сахалинской области недостаточными. На тот момент островитяне получили около 980 млн рублей льготных займов. Трутнев поручил главам субъектов ДФО координировать на своих территориях работу в этом направлении, в том числе следить за ценами на жилье. Строительство жилья в регионах проходит по национальному проекту "Жилье и городская среда".

"В рамках реализации программы "Дальневосточная ипотека" в Сахалинской области до 2024 года планируется строительство около 9 тыс. квартир", - сообщил собеседник агентства. В настоящее время в регионе уже есть 1,1 тыс. квартир, которые можно приобрести по льготной ипотеке.

По информации областных властей, опросы среди жителей региона показали, что более половины потенциальных участников программы хотят купить жилье именно в Южно-Сахалинске. Предпочтение отдается двухкомнатным квартирам. В целом наиболее востребованной среди островитян является южная часть Сахалина - если не в самой областной столице, то ближе к ней.

С начала года на островах принято более тысячи заявок от желающих приобрести жилье по льготной ипотеке. К настоящему времени выдано 334 кредита на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Всего, по предварительным оценкам, на островах более 17 тыс. молодых семей попадают под действие программы и имеют возможность взять льготную ипотеку. Из них нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 2,3 тыс. семей, еще около 2 тыс. - владельцы дальневосточных гектаров. В дальнейшем власти региона совместно с руководством муниципалитетов планируют усилить информационно-разъяснительную работу среди населения в целях наращивания темпов реализации госпрограммы.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа будет действовать до 2024 года, она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке. В настоящее время в Сахалинской области льготную ипотеку предоставляют Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, ДОМ.РФ, Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, банки "Открытие", "Восточный", "Дальневосточный", "Долинск".

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.