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Правительство может расширить список системообразующих застройщиков России

Сейчас такой статус имеют ГК "ПИК" и "Группа ЛСР"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Правительство России обновит перечень системообразующих застройщиков Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сейчас статус системообразующих застройщиков в России имеют ГК "ПИК" и "Группа ЛСР". Этот статус дает компаниям льготные условия при переходе на счета эскроу, степень готовности объекта для освобождения от перехода на счета эскроу составляет 6% вместо 30%, а также льготы по кредитам, обычно на 2-3 п. п. ниже рынка.

"В настоящее время по поручению правительства РФ формируется перечень ключевых компаний различных секторов экономики, которые вносят значительный вклад в экономику и влияют в том числе на социальную политику. Минстроем России ведется работа по анализу перечня застройщиков (девелоперов). Предложения по мерам поддержки строительной отрасли будут направлены Минстроем России в правительство РФ и Минэкономразвития России", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе Минстроя России ТАСС подтвердили, что сейчас идет обновление списка системообразующих застройщиков (список от 2015 года). Там отметили, что список уточняется и будет расширен в соответствии с текущей ситуацией в стране.

"Мы предлагаем включить в перечень застройщиков с текущим объемом, которые строят, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, не менее 500 тыс. кв. м, а также крупных подрядчиков", - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

В пресс-службе уточнили, что раньше статус системообразующих имели застройщики, которые строят не менее 4 млн кв. м на территории четырех регионов России.

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