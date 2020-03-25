"Российские коммунальные системы" усилили контроль за водоканалами из-за коронавируса

"Как известно, бытовые сточные воды содержат патогенную флору - от вирусов и бактерий до живых организмов. COVID-19 - заболевание, вызываемое [новым] вирусом, который чувствителен к дезинфекции и подвергаются уничтожению обеззараживающими средствами. Поэтому на всех водоканалах РКС начато использование усиленной концентрации реагента для обеззараживания сточных вод, а также применяется интенсивное УФ-облучение, чтобы очищенные стоки с выпуском в водный объект не представляли опасности", - сказали в компании.

По словам технического директора РКС Дмитрия Астраханцева, также усилена очистка водопроводной воды. Для этого в компании увеличили лабораторный контроль за подачей воды и степень ее хлорирования

"Российские коммунальные сети" являются одним из крупнейших операторов водоснабжения и водоотведения в России, компания работает в восьми регионах России - Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях и Республике Карелия.