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Распространение коронавируса нового типа

Эксперты предупредили о повышении платы за ЖКХ на 20% при самоизоляции и удаленной работе

При этом зампредседателя Общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева считает, что в сложившейся ситуации вряд ли можно говорить о дополнительной нагрузке на коммунальные сети
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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Расходы на электроэнергию, холодное и горячее водоснабжение тех жильцов, которые из-за распространения коронавируса вынуждены больше времени проводить дома при самоизоляции или удаленной работе, могут возрасти на 20%, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Все больше граждан, которые вынужденно пребывают на домашнем режиме работы и времяпрепровождении, неизбежно увеличивают объемы среднемесячного потребления коммунальных ресурсов, прежде всего электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения. Данные виды коммунальных ресурсов тарифицируется по приборам учета, поэтому их экономия напрямую зависит от индивидуального потребления. Думаю, что увеличение общей квитанции может составить около 20%", - сказал эксперт Общероссийского народного фронта Павел Склянчук.

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С ним согласился заместитель генерального директора ассоциации организаций и специалистов в сфере развития ЖКХ и городского развития "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев, который отметил, что рост платежа произойдет только за энергоснабжение и холодное и горячее водоснабжение. "Думаю, что максимум на 20%. По содержанию общего имущества и по теплоснабжению - плата не увеличится совсем. Газоснабжение в 95% случаев в многоквартирных домах оплачивается по нормативу", - отметил он.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль", зампредседателя Общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева считает, что в ситуации, когда многие жители все больше времени проводят дома, вряд ли можно говорить о дополнительной нагрузке на коммунальные сети. "В условиях кризиса закрываются многие рестораны и предприятия, которые эту нагрузку создавали. Скорее увеличится не нагрузка, а платежка физических лиц за коммунальные ресурсы, так как они стали проводить больше времени дома", - считает она.

Однако, по мнению собеседницы агентства, ситуация у всех индивидуальна: у кого-то стоят общедомовые приборы учета ресурсов, кто-то в условиях распространения коронавируса отправил семью на дачу.

Склянчук также считает, что говорить о сверхнагрузке на ресурсоснабжающие организации пока не приходится. "Для них коронавирус с этой точки зрения даже выгоден. Пики потребления коммунальных ресурсов традиционно приходились на утреннее и вечернее время, сейчас у ряда абонентов, вероятно, можно зафиксировать равномерное потребление в течение дня", - пояснил он.

Способы экономии

По мнению Разворотневой, время в самоизоляции нужно посвятить самообразованию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, чтобы в том числе изучить способы экономии ресурсов, которые можно реализовать впоследствии.

"Сейчас, в условиях дефицита времени, для экономии сделать можно очень мало. Разве что следить за тем, чтобы свет был выключен. Можно поставить лампочки с датчиками движения, чтобы не забывать выключать свет во всех комнатах. Однако бытовая техника, такая как компьютеры, телевизоры, не так много потребляет электроэнергии", - пояснила она.

Склянчук отметил, что для экономии можно использовать более энергоэффективные электроприборы, стирать в ночное время, если в доме двуставочный тариф, готовить еду сразу на несколько дней, меньше смотреть телевизор и больше читать. "Но все эти советы - личный выбор каждого. Главное, нужно подумать заранее и спланировать свои расходы, исходя из необходимости в конце месяца оплатить коммуналку", - считает эксперт ОНФ.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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