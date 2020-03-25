Эксперты прогнозируют рост стоимости аренды коттеджей в Подмосковье из-за коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Арендная ставка коттеджей в Подмосковье может вырасти на 20% в дачный период из-за повышенного спроса, вызванного самоизоляцией и отменой отпусков на фоне распространения коронавируса, считают эксперты агентства "ИНКОМ-Недвижимость".

"Рост спроса способен спровоцировать подорожание - до стандартов рекордного по спросу лета 2018 года. Так, усредненная арендная ставка у коттеджей может стать выше на 20% и достигнуть 150 тыс. рублей, у дач - подняться на 10%, до 55 тыс. рублей в месяц", - говорится в сообщении компании.

"ИНКОМ-Недвижимость" по итогам трех недель марта зафиксировала рост спроса на аренду загородных домов на 14% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

"Мы связываем всплеск несезонной активности арендаторов главным образом с вынужденной самоизоляцией по причине пандемии коронавируса и отменой дальних путешествий: отправиться на дачу - это возможность переждать эпидемию в безопасности, отдохнуть на свежем воздухе или дистанцированно выполнять служебные обязанности", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксаны Поляковой.

По ее мнению, летом количество сделок по аренде загородных коттеджей и дач вдвое превысит показатель теплого сезона 2019 года. "Ключевые факторы - это изменения в мировой экономике, ослабление отечественной валюты и общая финансовая нестабильность: даже в случае скорого окончания пандемии в этих условиях многим придется отказаться от зарубежных туров в пользу более бюджетного дачного отдыха", - считает эксперт.

Ранее в пресс-службе "Авито Недвижимость" ТАСС сообщали, что в ряде регионов России уже произошел скачок спроса на долгосрочную аренду загородных домов. Так, в Подмосковье, Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму за вторую неделю марта спрос вырос на 18-25%. В пресс-службе отметили, что в прошлом году такой аномалии не отмечалось.

Ограничения из-за пандемии

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Согласно постановлению Роспотребнадзора все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим. Власти Москвы также рекомендуют работодателям перевести часть сотрудников на удаленную работу.

Во многих странах из-за вспышки коронавируса введены дополнительные меры безопасности, в том числе ограничены перелеты, в связи с чем туристы начали отменять свои путешествия.